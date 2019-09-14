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    Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться

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    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказал мнение победе над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    «Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться. Но самое важное — мы одержали победу, потому что нам необходимо было продолжить начатое в Москве. К счастью, удалось.

    Не волновался перед пенальти, абсолютно! Был уверен в своих силах, сам вызвался пробить и попросил об этом Артема.

    Он разрешил — и я счастлив, что забил важный для команды мяч. Я хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну.

    Не держали в голове скорый старт в Лиге чемпионов, все мысли были о матче против "Арсенала". Сейчас он позади, так что начинаем подготовку к "Лиону".

    Предстоящая игра будет очень сложной, еще и на выезде. Важно стартовать хорошо, поэтому сделаем все возможное, чтобы победить.

    Как минимум, набрать во Франции очки — они нам пригодятся в будущем», — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита». 0

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