На отборочный матч чемпионата Европы против Кипра отправятся около 3000 болельщиков сборной России.

Сборную России в игре с Кипром поддержат около 3 тысяч болельщиков globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по маркетингу РФС Илья Фимушкин.

«Спрос есть, сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить квоту. Общая цифра — около 3000 билетов. Была определенная аллокация, но нам ее не хватило. Сейчас мы работаем над тем, чтобы билеты были нам предоставлены», — цитирует ТАСС Фимушкина.

Матч между сборными Кипра и России пройдет 13 октября в Никосии на стадионе ГСП. Вместимость арены составляет 22 859 зрителей.

После шести туров сборная России занимает второе место в группе I, на три очка отставая от лидирующей Бельгии. Сборная Кипра с 7 очками располагается на 4-й строчке. 0