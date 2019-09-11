Санчо: Рад первым голам за Англию, посвящаю их бабушке

Джейдон Санчо
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Хавбек сделал дубль за сборную в возрасте 19 лет и 159 дней. В более юном возрасте два мяча за сборную Англии забивал только Уэйн Руни (18 лет и 241 день).
«Это была сумасшедшая игра! Рад своему первому голу за Англию.
Мяч в начале встречи мы пропустили из-за досадной ошибки, но затем совершили великолепный камбэк.
Лично для меня это многое значит, а для моей семьи это особенный день. Я посвящаю голы своей бабушке, которая была моей фанаткой, но, к сожалению, скончалась», — сказал Санчо в интервью ITV. 0