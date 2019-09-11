Санчо: Рад первым голам за Англию, посвящаю их бабушке

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 с Косово (5:3).

Хавбек сделал дубль за сборную в возрасте 19 лет и 159 дней. В более юном возрасте два мяча за сборную Англии забивал только Уэйн Руни (18 лет и 241 день).

«Это была сумасшедшая игра! Рад своему первому голу за Англию.

Мяч в начале встречи мы пропустили из-за досадной ошибки, но затем совершили великолепный камбэк.

Лично для меня это многое значит, а для моей семьи это особенный день. Я посвящаю голы своей бабушке, которая была моей фанаткой, но, к сожалению, скончалась», — сказал Санчо в интервью ITV. 0