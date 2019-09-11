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    Санчо: Рад первым голам за Англию, посвящаю их бабушке

    Сборная Англии Футбол Англии Евро-2020
    Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 с Косово (5:3).

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Хавбек сделал дубль за сборную в возрасте 19 лет и 159 дней. В более юном возрасте два мяча за сборную Англии забивал только Уэйн Руни (18 лет и 241 день).

    «Это была сумасшедшая игра! Рад своему первому голу за Англию.

    Мяч в начале встречи мы пропустили из-за досадной ошибки, но затем совершили великолепный камбэк.

    Лично для меня это многое значит, а для моей семьи это особенный день. Я посвящаю голы своей бабушке, которая была моей фанаткой, но, к сожалению, скончалась», — сказал Санчо в интервью ITV. 0

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