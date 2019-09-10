Польша и Австрия поделили очки, Словения вырвала победу у Израиля

на своем поле сыграла вничью с командой Австрии (0:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе G.

За польскую команду сыграли Гжегож Крыховяк из «Локомотива» и Себастьян Шиманьски из «Динамо».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир Группа G Польша — Австрия — 0:0 Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (С. Шиманьски, 70), Зелиньски, Белик, Левандовски, Ковнацки (Блащиковски, 58. Клих, 77)Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Лайнер, Пош, Баумгартлингер, Алаба, Лазаро (Ильзанкер, 77), Ляймер (Грегорич, 89), Арнаутович, ЗабитцерПредупреждения: Арнаутович, 9. Забитцер, 33. Ляймер, 46. Клих, 85. Белик, 90+3

В параллельной встрече группы G сборная Словении на последних минутах вырвала домашнюю победу у Израиля — 3:2.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте — Беньямин Вербич вывел словенцев вперед. На 50-й минуте бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо восстановил равновесие в счете.

На 62-й минуте повели израильтяне благодаря голу Эрана Захави, но мяч Романа Безяка спустя 4 минуты восстановил равновесие.

На 90-й минуте Вербич оформил дубль и принес словенцам победу со счетом 3:2.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир Группа G Словения — Израиль — 3:2 (1:0) Голы: Вербич, 43 (1:0). Натхо, 50 (1:1). Захави, 63 (1:2). Безяк, 66 (2:2). Вербич, 90 (3:2)Словения: Облак, Йокич (Балковец, 46), Мевля, Стоянович, Струна (Блажич, 54), Крхин (Попович, 81), Иличич, Куртич, Вербич, Безяк, ШпорарИзраиль: Марсиано, Бен Харуш (Каяль, 46), Джани, Даса, Эльхамед, Таа, Натхо, Захави, Перец (Глазер, 77), Соломон, Вайссман (Даббур, 61)Предупреждения: Таа, 6. Перец, 45+1. Безяк, 57. Иличич, 58. Вербич, 90+1

В другой встрече группы сборная Македонии уверенно переиграла команду Латвии в гостях — 2:0.

Точными ударами в составе македонцев в первом тайме отметились Горан Пандев и Энис Барди.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир Группа G Латвия — Македония — 0:2 (0:2) Голы: Пандев, 14 (0:1). Барди, 17 (0:2)Латвия: Ванин, Максименко, Черномордис, Петерсонс, Ругинс, Лайзанс, Камеш (Шабала, 84), Икауниекс, Кигурс (Пунцулс, 75), Гутковский, Ульдрикис (Савалниекс, 46)Македония: Димитриевски, Велковски, Муслиу, Бейтулаи, Адеми, Алиоски, Барди, Эльмас (Радески, 88), Пандев (Николов, 75), Тричковски, Трайковски (Несторовски, 65)Предупреждения: Бейтулаи, 37. Камеш, 43. Максименко, 47. Икауниекс, 53. Ругинс, 67. Барди, 69. Адеми, 85

Польша набрала 13 очков и сохранила лидерство в группе, Словения занимает второе место (11 очков), а Австрия замыкает тройку (10).

Латвия не набрала ни одного очка и с отрицательной разницей голов (-20) занимает последнее место, уступая Израилю и Македонии в активе которых по восемь очков. 0