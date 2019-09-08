Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину

одержала домашнюю победу над(4:2) в 6-м туре отборочного этапа Евро-2020 в группе J.

Хозяева открыли счет на третьей минуте — отличился Генрих Мхитарян. На 13-й минуте Эдин Джеко забил ответный мяч.

Мхитарян вновь вывел армян вперед на 66-й минуте, оформив дубль, но на 70-й минуте боснийцы отыгрались — отличился Амер Гояк.

Победный мяч сборной Армении забил на 77-й минуте Оганес Амбарцумян, который воспользовался передачей Мхитаряна.

А в компенсированное арбитром время Стипе Лончар срезал мяч в собственные ворота.

В группе J Армения (9 очков) занимает третью строчку, Босния и Герцеговина (7) идет следом. 0