Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Генрих Мхитарян
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Хозяева открыли счет на третьей минуте — отличился Генрих Мхитарян. На 13-й минуте Эдин Джеко забил ответный мяч.
Мхитарян вновь вывел армян вперед на 66-й минуте, оформив дубль, но на 70-й минуте боснийцы отыгрались — отличился Амер Гояк.
Победный мяч сборной Армении забил на 77-й минуте Оганес Амбарцумян, который воспользовался передачей Мхитаряна.
А в компенсированное арбитром время Стипе Лончар срезал мяч в собственные ворота.
В группе J Армения (9 очков) занимает третью строчку, Босния и Герцеговина (7) идет следом. 0