ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин и Артем ДзюбаСборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выезде
  • 07:35
    • Надаль обыграл Берреттини и вышел в финал US Open
  • 07:22
    • Медведев — в финале US Open
  • 23:39
    • Россия одержала волевую победу над Шотландией
  • 23:56
    • Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
  • 22:04
    • ЦСКА в овертайме дожал «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    Дзюба: В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал гостевую победу над командой Шотландии (2:1) в отборе.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Сегодня нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили.

    Наше сердце бьется сильнее. Оно больше и преданнее. Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное, что без грязи. Считаю, заслуженная победа. Могли решить и раньше исход матча. Были отличные моменты, чтобы все закончить.

    Но, наверное, сыграла наша русская черта. В итоге, не забили и держали себя в напряжение до конца. Но ребята выиграли единоборства. Гилерме подчистил в нескольких моментах. Молодцы. Одержана ключевая победа», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

    ${VrezNews1}

    Сборная России одержала четвертую победу в квалификации, набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии — 6 очков и четвертая строчка..VrezNews1 /football/2019/09/06/scotland_russia1/ 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выезде
  • 01:02
    •
  • Прогноз
  • Косово — Чехия
  • 1.53
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По силам ли «Трактору» оборона «Амура»?
  • «Амур» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Сможет ли «Сибирь» справиться с очередным соперником?
  • «Сибирь» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Будут ли осторожничать соперники в Приштине?
  • Косово — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Радамель Фалькао Футбол Фалькао и не только. «Галатасарай» собрал очень крепкий составТурецкий клуб отлично поработал на трансферном рынке 05/09/2019 в 18:550
  • 07:51
    • Бразилия благодаря голу Неймара сыграла вничью с Колумбией
  • 21:06
    • Молодежная сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021
  • 08:50
    • Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия
    Жоау Феликс Футбол Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титулВпервые за долгое время мадридский клуб выглядит фаворитом чемпионской гонки Ла Лиги 04/09/2019 в 22:360
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Россия увезти из Шотландии три очка?
  • 3.82
    •
  • 08:34
    • Кафельников поздравил Медведева с выходом в финал US Open
  • 08:19
    • Черчесов: Победа над Шотландией — уже история
  • 08:05
    • Дзюба: В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца
    Погба пока что остается в «МЮ» Футбол Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов летаЧто топ-клубам Европы не удалось минувшим летом? 04/09/2019 в 03:280
  • 00:11
    • Квалификация Евро-2020: результаты 6 сентября
  • 21:19
    • Отбор на Евро-2020: Белоруссия одержала первую победу, Казахстан сыграл вничью
  • 20:14
    • Источник: Месси изучает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие