Дзюба: В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца

Нападающий сборной Россиипрокомментировал гостевую победу над командой Шотландии (2:1) в отборе.

«Сегодня нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили.

Наше сердце бьется сильнее. Оно больше и преданнее. Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное, что без грязи. Считаю, заслуженная победа. Могли решить и раньше исход матча. Были отличные моменты, чтобы все закончить.

Но, наверное, сыграла наша русская черта. В итоге, не забили и держали себя в напряжение до конца. Но ребята выиграли единоборства. Гилерме подчистил в нескольких моментах. Молодцы. Одержана ключевая победа», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

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Сборная России одержала четвертую победу в квалификации, набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии — 6 очков и четвертая строчка..VrezNews1 /football/2019/09/06/scotland_russia1/ 0