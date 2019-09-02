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    ФИФА назвала претендентов на главные награды

    ФИФА Ливерпуль Манчестер Сити Барселона Ювентус Латинская Америка
    Официальный сайт ФИФА назвал тройки претендентов на различные индивидуальные награды по итогам футбольного года. Церемония награждения состоится 23 сентября.

    ФИФА назвала претендентов на главные награды
    ФИФА назвала претендентов на главные награды

    На звание лучшего игрока года в мужском футболе претендуют нападающие Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона») и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    За приз лучшему голкиперу поспорят Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

    Лучшего тренера года выберут из Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).

    В тройку претендентов на приз Ференца Пушкаша вошли Лионель Месси, Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Даниэль Цори («МОЛ Види»). 0

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