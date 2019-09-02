ФИФА назвала претендентов на главные награды
globallookpress.com
На звание лучшего игрока года в мужском футболе претендуют нападающие Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона») и защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
За приз лучшему голкиперу поспорят Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Лучшего тренера года выберут из Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).
В тройку претендентов на приз Ференца Пушкаша вошли Лионель Месси, Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Даниэль Цори («МОЛ Види»). 0