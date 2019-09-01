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    Дубль Парехо принес «Валенсии» победу над «Мальоркой»

    «Валенсия» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

    Примера Футбол Испании Мальорка Валенсия Календарь Примеры
    В матче третьего тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» со счетом 2:0.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    Оба гола с пенальти забил полузащитник хозяев Дани Парехо, поразивший ворота соперника на 43-й и 57-й минутах.

    Во втором тайме на замену вышел россиянин Денис Черышев.

    «Валенсия» добилась первой победы в сезоне, на счету команды 4 очка в трех матчах. Клуб расположился на 9-м месте в турнирной таблице Примеры.

    «Мальорка» с 3 очками занимает 13-е место.

    В следующем туре «Валенсия» 14 сентября в гостях сыграет с «Барселоной», «Мальорка» днем ранее примет «Атлетик».

    Примера. 3-й тур
    «Валенсия» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)
    Голы: Парехо, 42 — с пенальти (1:0). Парехо, 57 — с пенальти (2:0)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Коклен, Гамейро (Ли Кан Ин, 84), Родриго (Гомес, 63), Гонсалу Гедеш, Торрес (Черышев, 73)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре, Севилья, Фебас (Салибюр, 64), Родригес (Трайковски, 64), Баба, Джуниор, Будимир (Кубо, 79)Предупреждение: Джуниор, 53.
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