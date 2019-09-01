«Валенсия» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче третьего тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Оба гола с пенальти забил полузащитник хозяев Дани Парехо, поразивший ворота соперника на 43-й и 57-й минутах.

Во втором тайме на замену вышел россиянин Денис Черышев.

«Валенсия» добилась первой победы в сезоне, на счету команды 4 очка в трех матчах. Клуб расположился на 9-м месте в турнирной таблице Примеры.

«Мальорка» с 3 очками занимает 13-е место.

В следующем туре «Валенсия» 14 сентября в гостях сыграет с «Барселоной», «Мальорка» днем ранее примет «Атлетик».