«Валенсия» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

Оба гола с пенальти забил полузащитник хозяев Дани Парехо, поразивший ворота соперника на 43-й и 57-й минутах.
Во втором тайме на замену вышел россиянин Денис Черышев.
«Валенсия» добилась первой победы в сезоне, на счету команды 4 очка в трех матчах. Клуб расположился на 9-м месте в турнирной таблице Примеры.
«Мальорка» с 3 очками занимает 13-е место.
В следующем туре «Валенсия» 14 сентября в гостях сыграет с «Барселоной», «Мальорка» днем ранее примет «Атлетик».
Примера. 3-й тур
«Валенсия» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)
Голы: Парехо, 42 — с пенальти (1:0). Парехо, 57 — с пенальти (2:0)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Коклен, Гамейро (Ли Кан Ин, 84), Родриго (Гомес, 63), Гонсалу Гедеш, Торрес (Черышев, 73)«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре, Севилья, Фебас (Салибюр, 64), Родригес (Трайковски, 64), Баба, Джуниор, Будимир (Кубо, 79)Предупреждение: Джуниор, 53.