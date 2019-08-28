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    «Брюгге» и «Славия» — в групповом этапе Лиги чемпионов

    «Брюгге» — ЛАСК: счет матча 2:1, обзор голов

    Лига чемпионов Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    «Брюгге» нанес поражение ЛАСКу в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Симон Дели
    Симон Дели

    Встреча, которая прошла в Бельгии, завершилась со счетом 2:1.

    На 70-й минуте Ханс Ванакен вывел хозяев вперед. Спустя четыре минуты гости отыгрались усилиями Жоау Клаусса Де Мелло, который реализовал пенальти.

    На 81-й минуте австрийцы остались в меньшинстве из-за удаления Гернота Траунера, чем «Брюгге» воспользовался через восемь минут, когда все вопросы о победителе снял Эммануэль Деннис.

    Напомним, что неделю назад «Брюгге» выиграл на выезде 1:0.

    В еще одном матче пражская «Славия» на своем поле победила румынский «Клуж» — 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Ян Борил.

    В первом матче «Славия» тоже выиграла 1:0, поэтому вышла в групповой этап Лиги чемпионов. 0

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