«Брюгге» — ЛАСК: счет матча 2:1, обзор голов

нанес поражениев домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Бельгии, завершилась со счетом 2:1.

На 70-й минуте Ханс Ванакен вывел хозяев вперед. Спустя четыре минуты гости отыгрались усилиями Жоау Клаусса Де Мелло, который реализовал пенальти.

На 81-й минуте австрийцы остались в меньшинстве из-за удаления Гернота Траунера, чем «Брюгге» воспользовался через восемь минут, когда все вопросы о победителе снял Эммануэль Деннис.

Напомним, что неделю назад «Брюгге» выиграл на выезде 1:0.

В еще одном матче пражская «Славия» на своем поле победила румынский «Клуж» — 1:0. Единственный гол на 66-й минуте забил Ян Борил.

В первом матче «Славия» тоже выиграла 1:0, поэтому вышла в групповой этап Лиги чемпионов. 0