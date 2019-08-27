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    «Фенербахче» подписал экс-игрока «Марселя»

    Трансферы Футбол Франции Марсель Фенербахче
    «Фенербахче» объявил о подписании контракта с защитником Адилем Рами, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    Соглашение с игроком рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

    Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был «Марсель», который расторг с ним контракт из-за того, что 20 мая игрок пропустил тренировку клуба и отправился на съемки развлекательного шоу.

    В прошлом сезоне чемпионата Франции Рами провел за марсельскую команду 21 матч и забил один гол. Также в его активе 35 матчей за сборную Франции, с которой он выиграл ЧМ-2018.

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