«Брага» упустила победу перед ответной игрой со «Спартаком»

в выездном матче третьего тура чемпионата Португалии сыграла вничью ссо счетом 1:1.

В составе команды, которая является соперником «Спартака» раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, гол на свой счет записал Вендерсон Галено, отличившийся на 6-й минуте.

За «Жил Висенте» мяч забил Сандро Лима на 109-й минуте. Матч прерывался из-за проблем с электричеством на стадионе, поэтому командам пришлось переиграть 36 минут.

Напомним, что первая встреча между «Брагой» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.

Ответный матч состоится 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». 0