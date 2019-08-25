Рахимов: «Ахмат» не должен был психологически ломаться после второго гола

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал поражение от(0:3) в 7-м туре чемпионата России.

«Надо признать, что исполнительское мастерство игроков ЦСКА выше наших игроков. Футбол такая игра, что один эпизод может развернуть все.

Вы видели, что не было ситуаций для гола в наши ворота. Тем не менее, мы получили этот гол. Был эпизод с пенальти, он мог все развернуть.

Второй гол выбил "Ахмат" минут на 10-15, игроки стали нервничать, допускать ошибки. Мы не должны были ломаться психологически.

В центральной зоне всегда нужны мобильные игроки, такие как Раванелли или Глушаков. Потеря таких игроков, естественно, чувствуется.

Глушаков — тот игрок, который может сыграть один в один. Естественно, все эти потери будут сказываться.

Не могу утверждать, что он вернется на следующей неделе — я не врач», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0