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    Рахимов: «Ахмат» не должен был психологически ломаться после второго гола

    Ахмат ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в 7-м туре чемпионата России.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Надо признать, что исполнительское мастерство игроков ЦСКА выше наших игроков. Футбол такая игра, что один эпизод может развернуть все.

    Вы видели, что не было ситуаций для гола в наши ворота. Тем не менее, мы получили этот гол. Был эпизод с пенальти, он мог все развернуть.

    Второй гол выбил "Ахмат" минут на 10-15, игроки стали нервничать, допускать ошибки. Мы не должны были ломаться психологически.

    В центральной зоне всегда нужны мобильные игроки, такие как Раванелли или Глушаков. Потеря таких игроков, естественно, чувствуется.

    Глушаков — тот игрок, который может сыграть один в один. Естественно, все эти потери будут сказываться.

    Не могу утверждать, что он вернется на следующей неделе — я не врач», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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