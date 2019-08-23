«Болонья» приобретет игрока, отказавшего «Спартаку»

Полузащитник «Ниццы», ранее отказавшийся переходить в, может стать игроком, сообщает L`Equipe

По информации источника, клубы уже ведут переговоры. «Болонья» может предложить за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро без учета бонусов.

Ранее аналогичную сумму предлагал «Спартак». Тамез должен был пройти медобследование, но не прибыл в назначенное время. Позже он объявил о том, что не хочет переходить в чемпионат России.

В нынешнем сезоне Тамез провел два матча в чемпионате Франции, сыграв в обоих из них все 90 минут. Действующий контракт игрока с «Ниццей» рассчитан до 2021 года. 0