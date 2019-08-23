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    «Болонья» приобретет игрока, отказавшего «Спартаку»

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    Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез, ранее отказавшийся переходить в «Спартак», может стать игроком «Болоньи», сообщает L`Equipe.

    Адриен Тамез
    Адриен Тамез

    По информации источника, клубы уже ведут переговоры. «Болонья» может предложить за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро без учета бонусов.

    Ранее аналогичную сумму предлагал «Спартак». Тамез должен был пройти медобследование, но не прибыл в назначенное время. Позже он объявил о том, что не хочет переходить в чемпионат России.

    В нынешнем сезоне Тамез провел два матча в чемпионате Франции, сыграв в обоих из них все 90 минут. Действующий контракт игрока с «Ниццей» рассчитан до 2021 года. 0

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