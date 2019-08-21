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    Лемина близок к переходу в «Монако»

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    Полузащитник «Саутгемптона» Марио Лемина близок к переходу в «Монако», утверждает RMC.

    Марио Лемина
    Марио Лемина

    По информации издания, 25-летний футболист согласовал условия личного контракта с монегасками.

    Французский клуб ведет переговоры об аренде 25-летнего игрока с обязательством последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

    Летом за футболистом также следили «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но английские клубы не вступили в официальные переговоры.

    Лемина выступает за «Саутгемптон» с 2017 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Англии он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. 0

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