Лемина близок к переходу в «Монако»

Полузащитник «Саутгемптона»близок к переходу в, утверждает RMC

По информации издания, 25-летний футболист согласовал условия личного контракта с монегасками.

Французский клуб ведет переговоры об аренде 25-летнего игрока с обязательством последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Летом за футболистом также следили «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но английские клубы не вступили в официальные переговоры.

Лемина выступает за «Саутгемптон» с 2017 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Англии он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. 0