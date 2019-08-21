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    Габулов ждет в 1/16 финала Кубка России встречи с ЦСКА

    Алания Ротор ЦСКА Кубок России Футбол России
    Президент «Алании» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Ротором» в матче 1/32 финала Кубка России (2:1).

    Владимир Габулов
    Владимир Габулов

    «Победа над одним из лидеров ФНЛ — это результат, который принес радость нашим болельщикам. Сегодняшний матч — классика 90-х годов, когда "Ротор" и "Алания" являлись лидерами российского чемпионата. Сегодня обе команды показали зрелищный, атакующий футбол.

    Радость болельщиков — самое важное для нас, пускай она даже будет краткосрочной. Ради них мы трудимся не покладая рук, и команда чувствует из-за этого большую ответственность. Результаты и качество игры в первенстве ПФЛ пока не те, которые мы хотим видеть, но всему есть объяснение: нашему клубу всего два месяца, много новых футболистов, плюс большое количество травмированных. Но ребята — молодцы, выходят биться друг за друга. А чтобы показывать более качественный футбол, нужно время.

    В будущем мы хотим видеть нашу команду на более высоком уровне. Хотелось бы как можно быстрее играть в ФНЛ, а дальше — и в РПЛ. Приезд команды РПЛ во Владикавказ на игру 1/16 кубка России — значимое событие для республики.

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    • Кого хотели бы видеть в соперниках? Мы были бы рады видеть ЦСКА, там играет наш близкий друг — Алан Дзагоев. Кстати, желаю ему скорейшего выздоровления. Так что ждем ЦСКА и полных трибун на матче. Что касается идеального варианта, то это тот соперник, которого мы обыграем. Футболисты и тренерский штаб заслужили этот результат», — приводит слова Габулова «Чемпионат». 0

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