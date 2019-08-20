«Фиорентина» может подписать защитника «Зенита»

рассмотрит возможность приобретения защитника. Об этом заявляет итальянский журналист Марко Контерио.

«"Фиорентина" готова вернуться к прошлым трансферным целям: взгляд на Мамману из "Зенита". И имеется шаткая надежда для подписания Рибери», — написал журналист на своем Twitter.

Напомним, ранее на футболиста претендовал «Сассуоло». «Зенит» был готов отдать футболиста в аренду на сезон за миллион евро с опцией выкупа через год за 10 миллионов. Однако, в итоге, сам Маммана не захотел переходить в «Сассуоло».

Маммана присоединился к «Зениту» из «Лиона» летом 2017 года за 16 миллионов евро. В активе защитника 38 матчей и одна голевая передача в составе петербуржцев.

В сезоне-2019/20 футболист отыграл за «сине-бело-голубых» лишь 18 минут. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2022 года. 0