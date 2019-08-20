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    «Фиорентина» может подписать защитника «Зенита»

    Трансферы Футбол России Зенит Футбол Италии Фиорентина
    «Фиорентина» рассмотрит возможность приобретения защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы. Об этом заявляет итальянский журналист Марко Контерио.

    Эмануэль Маммана
    Эмануэль Маммана

    «"Фиорентина" готова вернуться к прошлым трансферным целям: взгляд на Мамману из "Зенита". И имеется шаткая надежда для подписания Рибери», — написал журналист на своем Twitter.

    Напомним, ранее на футболиста претендовал «Сассуоло». «Зенит» был готов отдать футболиста в аренду на сезон за миллион евро с опцией выкупа через год за 10 миллионов. Однако, в итоге, сам Маммана не захотел переходить в «Сассуоло».

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    • Маммана присоединился к «Зениту» из «Лиона» летом 2017 года за 16 миллионов евро. В активе защитника 38 матчей и одна голевая передача в составе петербуржцев.

    В сезоне-2019/20 футболист отыграл за «сине-бело-голубых» лишь 18 минут. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2022 года. 0

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