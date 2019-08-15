«Айнтрахт» обыграл «Вадуц» и вышел в 4-й раунд отбора ЛЕ

Франкфуртскийодержал домашнюю победу над лихтенштейнским(1:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Единственный гол на 31-й минуте забил Джонатан де Гузман.

В первом матче немецкий клуб победил со счетом 5:0 и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд отбора.

В другом матче французский «Страсбург» одержал домашнюю победу над болгарским «Локомотивом» из Пловдива — 1:0.

Единственный мяч забил на 7-й минуте ивуарийский нападающий Кевин Зохи.

В первом матче «Страсбург» победил со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Еще в одном матче бельгийский «Гент» одержал домашнюю победу над кипрским АЕКом из Ларнаки — 3:0.

Счет на 64-й минуте открыл нападающий Лоран Депуатр, а в компенсированное время победную точку поставил Джонатан Дэвид, оформивший дубль на третьей и пятой компенсированных минутах.

Первый матч завершился со счетом 1:1 и по сумме двух матчей «Гент» прошел в следующий раунд турнира. 0