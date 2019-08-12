ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дуглас СантосРПЛ. «Локо» разгромил «Урал», «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин»
  • 22:58
    • Кудерметова стартовала с победы в Цинциннати
  • 22:45
    • Карпин: Последние десять минут пришлось терпеть
  • 22:14
    • «Бетис» сделал запрос по форварду «Реала»
  • 21:57
    • «Ростов» минимально обыграл «Крылья Советов»
  • 21:44
    • «Валенсия» анонсировала трансфер защитника «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Ростов» минимально обыграл «Крылья Советов»

    РПЛ Футбол России Ростов Крылья Советов Календарь РПЛ
    «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в матче пятого тура чемпионата России.

    Эльдор Шомуродов
    Эльдор Шомуродов

    Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который отправил мяч в ворота «Крыльев Советов» с подачи полузащитника ростовчан Алексея Ионова на 33-й минуте.

    Таким образом, «Ростов» продолжил беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится пять матчей.

    «Ростов» набрал 11 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. У лидирующего «Зенита» на два очка больше. «Крылья» на 14-м месте — три очка.

    В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Крылья» — с «Уралом».

    РПЛ. 5-й тур
    «Ростов» — «Крылья Советов» — 1:0 (1:0)
    Гол: Шомуродов, 33«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Е.Чернов (Логашов, 89), Ионов (Глебов, 72), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Зуев, 55), Шомуродов«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н.Чернов, Карпов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 73), Гацкан, Тимофеев, Канунников, Кабутов, Соболев (Голенков, 87)Предупреждения: Чистяков, 63. Козлов, 64. Песьяков, 88
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»
  • 01:58
    •
  • Прогноз
  • «Русенборг» — «Марибор»
  • 1.57
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Дюделанж» свое преимущество в Эстонии?
  • «Нымме Калью» — «Дюделанж». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Что АПОЭЛ покажет «Карабаху» в Баку?
  • «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Марибор» не проиграет в Тронхейме?
  • «Русенборг» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Норвич» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» расправился с «Челси»Подробности матчей 1-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:450
  • 19:44
    • СМИ: Луческу может возглавить московское «Динамо»
  • 19:29
    • Снайдер завершил карьеру
  • 18:39
    • Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
    Гарри Кейн Футбол «Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»Лондонцы набрали три очка благодаря дублю Гарри Кейна Вчера в 12:020
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ростов» на второе место в РПЛ?
  • 2.86
    •
  • 22:27
    • Божович: «Ростов» — очень качественная команда
  • 19:58
    • «Монако» усилился нигерийским форвардом
  • 19:12
    • «Ростов» — «Крылья Советов»: известны стартовые составы
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» Вчера в 01:430
  • 18:25
    • Швед не поможет сборной России по баскетболу на чемпионате мира
  • 18:56
    • Лосано близок к переходу в «Наполи»
  • 18:09
    • «Уфа» согласилась продать Кругового в ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие