«Ростов» минимально обыграл «Крылья Советов»

Эльдор Шомуродов
ФК «Ростов»
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который отправил мяч в ворота «Крыльев Советов» с подачи полузащитника ростовчан Алексея Ионова на 33-й минуте.
Таким образом, «Ростов» продолжил беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится пять матчей.
«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. У лидирующего «Зенита» на два очка больше. «Крылья» на 14-м месте — три очка.
В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Крылья» — с «Уралом».
РПЛ. 5-й тур
«Ростов» — «Крылья Советов» — 1:0 (1:0)
Гол: Шомуродов, 33«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Е.Чернов (Логашов, 89), Ионов (Глебов, 72), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Зуев, 55), Шомуродов«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н.Чернов, Карпов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 73), Гацкан, Тимофеев, Канунников, Кабутов, Соболев (Голенков, 87)Предупреждения: Чистяков, 63. Козлов, 64. Песьяков, 88