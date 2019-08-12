«Ростов» минимально обыграл «Крылья Советов»

выиграл у(1:0) в матче пятого тура чемпионата России.

Эльдор Шомуродов ФК «Ростов» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который отправил мяч в ворота «Крыльев Советов» с подачи полузащитника ростовчан Алексея Ионова на 33-й минуте.

Таким образом, «Ростов» продолжил беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится пять матчей.

«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. У лидирующего «Зенита» на два очка больше. «Крылья» на 14-м месте — три очка.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Крылья» — с «Уралом».