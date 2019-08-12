«Ростов» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Команды сыграют в Ростове
ФК «Ростов»
«Ростов»: Песьяков — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Байрамян, Еременко, Норманн, Попов, Ионов — Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
«Крылья Советов»: Рыжиков — Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь — Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.
Матч начнется в 20:00 мск.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0