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    «Ростов» — «Крылья Советов»: известны стартовые составы

    «Ростов» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура российской Премьер-лиги.

    Команды сыграют в Ростове
    Команды сыграют в Ростове

    «Ростов»: Песьяков — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Байрамян, Еременко, Норманн, Попов, Ионов — Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

    «Крылья Советов»: Рыжиков — Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь — Канунников, Соболев.

    Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.

    Матч начнется в 20:00 мск.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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