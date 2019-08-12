«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 августа 2019 года

«Ростов»
Футболисты «Ростова» неплохо начали нынешний сезон, набрав восемь очков в четырех стартовых турах.
В активе «желто-синих» победы над «Оренбургом» (2:1) и «Арсеналом» (3:2), а также ничьи со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2).
Обратим внимание на высокую результативность подопечных Валерия Карпина, которые в среднем забивают больше двух мячей за игру.
Серьезных кадровых проблем у «Ростова» на данный момент нет.
«Крылья Советов»
Самарские «Крылья Советов» стартовали не так уверенно, поэтому находятся внизу турнирной таблицы с тремя баллами.
Команда Миодрага Божовича в первом туре обыграла ЦСКА (2:0), но затем уступила «Арсеналу» (2:3), «Уфе» (1:2) и «Локомотиву» (1:2).
При этом обращает на себя внимание тот факт, что «Крылья» в этом сезоне не уходили с поля без забитого мяча.
У самарской команды после травм восстанавливаются Тарас Бурлак и Геннадий Киселев.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 1.62, победа «Крыльев Советов» — 5.90, ничья — 4.00.
Исходя из турнирной ситуации, обеим командам сейчас нужны очки. «Желто-синим» они помогут продолжить погоню за «Зенитом», находясь в тройке лидеров, а самарцам — покинуть опасную зону и прервать серию поражений.
Считаем, что хозяева и гости будут активно идти вперед, поэтому можно ожидать результативной игры. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.04.
Альтернативный вариант — «победа "Ростова" в один мяч или ничья» за 1.83. В успех «Крыльев» верится с трудом, да и команде Карпина будет сложно рассчитывать на комфортное преимущество с учетом проблем в обороне. 0