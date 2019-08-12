«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 августа 2019 года

В понедельник, 12 августа, «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Ростове-на-Дону, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Крылья Советов».

«Ростов»

Футболисты «Ростова» неплохо начали нынешний сезон, набрав восемь очков в четырех стартовых турах.

В активе «желто-синих» победы над «Оренбургом» (2:1) и «Арсеналом» (3:2), а также ничьи со «Спартаком» (2:2) и «Уралом» (2:2).

Обратим внимание на высокую результативность подопечных Валерия Карпина, которые в среднем забивают больше двух мячей за игру.

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Серьезных кадровых проблем у «Ростова» на данный момент нет.

«Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» стартовали не так уверенно, поэтому находятся внизу турнирной таблицы с тремя баллами.

Команда Миодрага Божовича в первом туре обыграла ЦСКА (2:0), но затем уступила «Арсеналу» (2:3), «Уфе» (1:2) и «Локомотиву» (1:2).

При этом обращает на себя внимание тот факт, что «Крылья» в этом сезоне не уходили с поля без забитого мяча.

У самарской команды после травм восстанавливаются Тарас Бурлак и Геннадий Киселев.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ростова» — 1.62, победа «Крыльев Советов» — 5.90, ничья — 4.00.

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Исходя из турнирной ситуации, обеим командам сейчас нужны очки. «Желто-синим» они помогут продолжить погоню за «Зенитом», находясь в тройке лидеров, а самарцам — покинуть опасную зону и прервать серию поражений.

Считаем, что хозяева и гости будут активно идти вперед, поэтому можно ожидать результативной игры. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.04.

Альтернативный вариант — «победа "Ростова" в один мяч или ничья» за 1.83. В успех «Крыльев» верится с трудом, да и команде Карпина будет сложно рассчитывать на комфортное преимущество с учетом проблем в обороне. 0