Алдонин подал в суд на МВД

Бывший хавбек сборной России и московского ЦСКАподал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы с иском к МВД, сообщает «Коммерсант».

Экс-спортсмен намерен отсудить у руководства правоохранительных органов 47,3 миллиона рублей. В такую сумму футболист оценил моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое 5 лет занимается делом о хищении средств в банке «Замоскворецкий», 1,5 миллиона долларов из которых принадлежали спортсмену.

Алдонин считает, что за пять лет следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы.

Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин был приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске.

Отмечается, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена. 0