«Ахмат» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от московского(1:3) в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Грозненцы увлеклись стандартом и нарвались на контратаку соперника. Шюррле пустил в прорыв Бакаева, протащил мяч Зелимхан по центру в штрафную и изящно исполнил удар точно в угол ворот.

На 44-й минуте Тиль выцарапал мяч, затем сделал передачу Бакаеву к линии штрафной, Зелимхан освободился сразу от двух опекунов и пробил без шансов для вратаря точно под дальнюю штангу.

Счет стал крупным на 70-й минуте. Шюррле правым краем ворвался в штрафную «Ахмата», оценил позицию и хладнокровно покатил мяч в дальний угол ворот.

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«Ахмат» отквитал один мяч на 75-й минуте. После подачи от угла поля во вратарскую Максименко не смог добраться до мяча, это использовал Аблай Мбенге, пробивший из убойной позиции под перекладину.

Сразу после забитого мяча Мбенге получил две желтые карточки подряд и был удален.