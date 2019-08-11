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    Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Ахмат»

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 1:3, обзор голов

    РПЛ Футбол России Ахмат Спартак Календарь РПЛ
    Грозненский «Ахмат» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (1:3) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Грозненцы увлеклись стандартом и нарвались на контратаку соперника. Шюррле пустил в прорыв Бакаева, протащил мяч Зелимхан по центру в штрафную и изящно исполнил удар точно в угол ворот.

    На 44-й минуте Тиль выцарапал мяч, затем сделал передачу Бакаеву к линии штрафной, Зелимхан освободился сразу от двух опекунов и пробил без шансов для вратаря точно под дальнюю штангу.

    Счет стал крупным на 70-й минуте. Шюррле правым краем ворвался в штрафную «Ахмата», оценил позицию и хладнокровно покатил мяч в дальний угол ворот.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» отквитал один мяч на 75-й минуте. После подачи от угла поля во вратарскую Максименко не смог добраться до мяча, это использовал Аблай Мбенге, пробивший из убойной позиции под перекладину.

    Сразу после забитого мяча Мбенге получил две желтые карточки подряд и был удален.

    РПЛ. 5-й тур
    «Ахмат» — «Спартак» — 1:3 (0:2)
    Голы: Бакаев, 32 (0:1). Бакаев, 44 (0:2). Шюррле, 70 (0:3). Мбенг, 75 (1:3).«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46)«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90)Предупреждения: Тил, 7. Швец, 13. Мбенг, 75. Бериша, 80. Зобнин, 90Удаление: Мбенг, 77 (грубая игра, вторая ж.к.)
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