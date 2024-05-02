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    «Аль-Ахли» и «Дамак» обменяются голами

    «Аль-Ахли» — «Дамак». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 2 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» — «Дамак»
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    «Аль-Ахли»
    В 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Ахли» на своем поле примет «Дамаком». Поединок состоится 2 мая и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Ахли» — «Дамак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 02 Мая 2024 года
    Аль-Ахли
  • Джидда
    •  Аль-Ахли 21:00 Дамак Дамак
  • Хамис-Мушайт
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    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице подопечные Маттиаса Яйссле 52 очками идут третьими. Первые две позиции им уже не догнать, а вот преследователи находятся на расстоянии 1-2 баллов.

    «Аль-Ахли» выиграл 15 встреч из 28 проведенных, семь игр свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 54:30.

    Последние матчи: «Зелено-белые» в своей предыдущей проведенной игре уступили в гостях «Аль-Рияду» со счетом 1:2. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и расписал одну мировую.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Ахли» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок. Так, за прошедшие пять встреч первенства коллектив смог добыть всего лишь одну викторию. И также в этот период он дважды сыграл вничью и потерпел два фиаско. А не забил коллектив лишь раз за минувшие 11 встреч первенства.

    «Дамак»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 38 баллами идут восьмыми и сильно отстают от призовых мест.

    «Дамак» в текущем чемпионате выиграл 11 встреч из 29 проведенных, а также восемь раз сыграл вничью и 11 игр проиграл. Разница мячей составляет 40:35.

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    • Последние матчи: В прошлом туре коллектив на своем поле потерпел минимальное поражение от «Аль-Таавун» 0:1, а игровым днем ранее он на выезде нанес поражение «Аль-Ахдуду» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Дамак» смог победить только в одном матче чемпионата из шести предыдущих. Также команда в данный период расписала одну мировую и потерпела четыре поражения, правда, все с минимальной разницей. И в половине случаев этого отрезка коллектив не смог забить.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахли» дома проиграл лишь один матч из семи последних

    • «Дамак» в гостях выиграл лишь раз за предыдущие пять поединков

    • Три предыдущих очных поединка этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Ахли» — 1.43, победа «Дамака» — 6.73, ничья — 4.33.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: У этих команд все неплохо в завершающей стадии, поэтому от их очной встречи вполне можно ждать обмена забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

    Прогноз: И также еще здесь поставим с форой + 1 на гостей, которые весьма неплохо играют против предстоящего противника.

    Ставка: победа «Дамака» с форой (+1) за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Дамак» с коэффициентом 1.98. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Ахли» и «Дамак» обменяются голами
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