В 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Ахли» на своем поле примет «Дамаком». Поединок состоится 2 мая и начнется в 21:00 по мск. «Аль-Ахли» — «Дамак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: На данный момент в таблице подопечные Маттиаса Яйссле 52 очками идут третьими. Первые две позиции им уже не догнать, а вот преследователи находятся на расстоянии 1-2 баллов.

«Аль-Ахли» выиграл 15 встреч из 28 проведенных, семь игр свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 54:30.

Последние матчи: «Зелено-белые» в своей предыдущей проведенной игре уступили в гостях «Аль-Рияду» со счетом 1:2. И этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и расписал одну мировую.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Ахли» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок. Так, за прошедшие пять встреч первенства коллектив смог добыть всего лишь одну викторию. И также в этот период он дважды сыграл вничью и потерпел два фиаско. А не забил коллектив лишь раз за минувшие 11 встреч первенства.

«Дамак»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице саудовского первенства подопечные Космина Контры с 38 баллами идут восьмыми и сильно отстают от призовых мест.

«Дамак» в текущем чемпионате выиграл 11 встреч из 29 проведенных, а также восемь раз сыграл вничью и 11 игр проиграл. Разница мячей составляет 40:35.

Последние матчи: В прошлом туре коллектив на своем поле потерпел минимальное поражение от «Аль-Таавун» 0:1, а игровым днем ранее он на выезде нанес поражение «Аль-Ахдуду» со счетом 2:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Дамак» смог победить только в одном матче чемпионата из шести предыдущих. Также команда в данный период расписала одну мировую и потерпела четыре поражения, правда, все с минимальной разницей. И в половине случаев этого отрезка коллектив не смог забить.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» дома проиграл лишь один матч из семи последних

«Дамак» в гостях выиграл лишь раз за предыдущие пять поединков

Три предыдущих очных поединка этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аль-Ахли» — 1.43, победа «Дамака» — 6.73, ничья — 4.33.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.00 соответственно.

Прогноз: У этих команд все неплохо в завершающей стадии, поэтому от их очной встречи вполне можно ждать обмена забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

Прогноз: И также еще здесь поставим с форой + 1 на гостей, которые весьма неплохо играют против предстоящего противника.

Ставка: победа «Дамака» с форой (+1) за 2.07.