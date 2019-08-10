«Нижний Новгород» может уволить всё руководство клуба

в ближайшее время могут произойти серьезные кадровые перемены — может быть уволен не только главный тренер, но и всё руководство клуба, включая спортивного и генерального директора.

По информации издания «Чемпионат», 9 августа состоялось совещание, на котором этот вопрос был практически решён.

В нынешнем сезоне «Нижний Новгород» в первых семи турах Футбольной национальной лиги набрал 8 очков (две победы, две ничьих, три поражения). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

В минувшей кампании нижегородцы под руководством Черышева финишировали четвёртыми в ФНЛ.

В переходных матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге команда по сумме двух встреч уступила самарским «Крыльям Советов» (1:3, 1:0). 0