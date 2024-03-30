В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 30 марта пройдет игра «Балтика» — «Пари НН». Начало — 17:30 (мск). «Балтика» — «Пари НН»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Команда является одним из главных претендентов на вылет из Премьер-лиги по итогам сезона. «Балтике» нужно сильно постараться, чтобы хотя-бы попасть в стыки за выживание.

Команда Сергея Игнашевича — худшая в лиге по забитым голам. «Балтика» сумела отличиться только 12 раз при 25-и пропущенных. К тому же, калининградцы очень тяжело входили в сезон, да и после зимней паузы не сильно все поменялось.

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Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Балтика» уступила «Оренбургу» (0:1), пропустив единственный гол на 80-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Сочи» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Стоит отметить, что «Балтика» обыграла «Локомотив» (1:1, 7:6 по пен.) и пробилась в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, где сыграет против ЦСКА. Это большое достижение для клуба.

Состояние команды: «Балтика» никак не могла найти свою игру до зимней паузы, но после перерыва подопечные Игнашевича стали играть чуть лучше, но до стыков все еще далеко.

«Балтика» уже отбирала очки у «Пари НН» в нынешнем сезоне. В рамках 15-го тура РПЛ команды сыграли вничью со счетом 0:0, нанеся только по одному удару в створ ворот.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают 9-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе после 20-и туров. «Пари НН» показывает отличный футбол в нынешнем сезоне.

Команда Сергея Юрана даже претендует на место в топ-5 лиги, ведь оставание от «Локомотива» составляет всего 4 балла. Если «Пари НН» и дальше продолжит более менее стабильно набирать очки, то вполне может запрыгнуть высоко.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Пари НН» обыграл «Рубин» (1:0), забив единственный гол уже на 5-й минуте встречи. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Факелом» (1:1).

За последние 5 матчей в РПЛ «Пари НН» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. В этих встречах нижегородцы забили 3 мяча при таком же количестве пропущенных.

Не сыграет: Николай Калинский (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Пари НН» на протяжении всего сезона показывает отличную игру в обороне, а в атаке — не очень. Нижегородцы забили 17 голов (предпоследнее место в лиге по этому показателю) при таком же количестве пропущенных (1-е место в лиге).

Несмотря на это, в гостях «Пари НН» выступает не лучшим образом. Команда занимает 13-е место в лиге по этому показателю, набрав всего 5 очков из 30-и возможных на чужом поле.

Статистика для ставок

«Пари НН» еще не проиграл ни одного матча после зимней паузы

«Балтика» не забила ни одного гола в последних 8-и матчах РПЛ

В последних 2-х очных встречах «Балтика» не проигрывала «Пари НН»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа «Пари НН» — в 3.30.

ТБ 2,5 оценивается в 2.75, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.45.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Пари НН» одержит победу.

Ставка: Победа «Пари НН» за 3.30.

Прогноз: Команды не отличаются результативностью в нынешнем сезоне.

Ставка: Тотал 2 меньше за 1.70.