«Зенит-2» крупно проиграл «Барселоне» Б

Фрагмент матча
«Зенит-2»
В составе испанкой команды забитыми голами отличились Луи Барри, Алекс Сала, Анссумане Фати и Нильс Мортимер.
За подопечных Владислава Радимова отличился Сергей Бугриев. Отметим, что зенитовец Илья Воробьев не реализовал пенальти.
Напомним, ранее молодежный состав «Зенита» под руководством Константина Зырянова обыграл «Барселону» U19 (игроки не старше 19 лет) со счетом 1:0.
Товарищеский матч
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Барселона B» (Барселона) — 1:4 (0:2)
Голы: Бугриев, 75. — Барри, 15. Сала, 18. Фати, 83. Мортимер, 86Нереализованный пенальти: Воробьев, 66 («Зенит-2»)