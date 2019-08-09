«Зенит-2» крупно проиграл «Барселоне» Б

Питерскийкрупно проиграл(1:4) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

В составе испанкой команды забитыми голами отличились Луи Барри, Алекс Сала, Анссумане Фати и Нильс Мортимер.

За подопечных Владислава Радимова отличился Сергей Бугриев. Отметим, что зенитовец Илья Воробьев не реализовал пенальти.

Напомним, ранее молодежный состав «Зенита»​ под руководством Константина Зырянова обыграл «Барселону» U19 (игроки не старше 19 лет) со счетом 1:0.