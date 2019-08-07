«Краснодар» — «Порту»: счет матча 0:1, обзор гола

потерпел поражение отв первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:1.

В первом тайме гости владели преимуществом, создав как минимум пару опасных моментов у ворот Матвея Сафонова.

На 13-й минуте Мусса Марега выскочил один на один с вратарем «быков», но пробил в дальний угол немного неточно.

Спустя еще десять минут тот же Марега прострелил в штрафную на Хесуса Корону, который из убойной позиции пробил прямо в Сафонова.

После перерыва характер игры сильно не изменился, хотя хозяева вполне могли рассчитывать на гол на 80-й минуте, когда Сергей Петров выполнил передачу в штрафную на Реми Кабелла, француз нанес удар под перекладину, однако Агустин Маркесин в эффектном прыжке спас свою команду.

Ключевой момент случился на 89-й минуте — португальцы заработали опасный штрафной, который уверенным ударом реализовал Сержиу Оливейра.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч «Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия) — 0:1 (0:0) Гол: Сержиу Оливейра, 89«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Кабелла, Камболов (Фьолусон, 72), Вандерсон Масиэл, Берг (Ари, 62), Намли (Сулейманов, 66)«Порту»: Марчесин, Вилсон Манафа, Маркано, Пепе, Теллес, Корона (Отавиу, 85), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Баро (Диас, 55), Марега, Соарес (Зе Луиш, 74)Предупреждения: Камболов, 28. Данилу Перейра, 39. Баро, 50. Корона, 64

Ответный матч команды проведут в Португалии 13 августа. 0