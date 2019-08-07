«Краснодар» — «Порту»: счет матча 0:1, обзор гола

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:1.
В первом тайме гости владели преимуществом, создав как минимум пару опасных моментов у ворот Матвея Сафонова.
На 13-й минуте Мусса Марега выскочил один на один с вратарем «быков», но пробил в дальний угол немного неточно.
Спустя еще десять минут тот же Марега прострелил в штрафную на Хесуса Корону, который из убойной позиции пробил прямо в Сафонова.
После перерыва характер игры сильно не изменился, хотя хозяева вполне могли рассчитывать на гол на 80-й минуте, когда Сергей Петров выполнил передачу в штрафную на Реми Кабелла, француз нанес удар под перекладину, однако Агустин Маркесин в эффектном прыжке спас свою команду.
Ключевой момент случился на 89-й минуте — португальцы заработали опасный штрафной, который уверенным ударом реализовал Сержиу Оливейра.
Ответный матч команды проведут в Португалии 13 августа. 0