Кияев: «Оренбург» ищет вратаря, полузащитника и хочет укрепить линию атаки

Президент «Оренбурга»рассказал, что клуб намерен приобрести вратаря, опорного полузащитника и укрепить линию атаки.

«Оренбург» в четырех тура чемпионата России сезона-2019/20 потерпел четыре поражения. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

«В "Оренбурге" еще будут новички, нам необходимо решить вопрос с еще одним вратарем, опорным полузащитником и укрепить линию атаки. У нас очень кроткая скамейка.

Что касается ушедших игроков, то кто-то пошел на повышение в другие клубы, у кого-то закончились контракты, некоторым из ребят мы не смогли предложить те условия, которые они хотели.

Поэтому вынуждены были пойти на омоложение состава», — сказал Кияев агентству «Р-Спорт».

В понедельник, 5 августа, команда Владимира Федотова в 4-м туре премьер-лиги проиграла в гостях грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

«Мы не рассчитывали, что игра против "Ахмата" будет легкой. Это сильный соперник, который играл на своем поле. Было много борьбы, наша команда показала хороший футбол, где-то нам не хватило везения.

В прошлом чемпионате мы стали седьмыми. Задача на этот сезон поставлена с учетом того, что команда омолодилась. "Оренбург" должен закрепиться в десятке», — добавил Кияев. 0