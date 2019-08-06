Аленичев: Не отпустил бы из «Спартака» Зе Луиша и Фернандо

Экс-наставник «Спартака»в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов междуоценил переход в португальский клуб форварда красно-белых

«Очень качественное усиление для "Порту"! Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку.

Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно. Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего.

Для нас, для "Спартака", это болезненный удар по группе атаки. Для "Порту" мощное подспорье. Кстати, Зе работал в Браге с нынешним главным тренером "Порту" Консейсау. У Луиша все получится.

Я не отпустил бы Зе Луиша! Оставил бы и его, и Фернандо. Постарался бы во всяком случае. Да, в чем-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?

Он повзрослел очень, возмужал. Ведь поначалу у него возникали проблемы с дисциплиной. Несколько лениво относится к тренировочному процессу. Последним приходил, первым уходил.

Но со временем вырос, понял нашу культуру, требования. До него дошло, что "Спартак" это самая популярная команда в стране.

Думаю, Зе Луиш мог бы достичь еще большего, если бы не многочисленные травмы. Вот это выбивало его из колеи. Терял практику, потом долго возвращался.

А если бы играл от и до, становился бы лучшим бомбардиром чемпионата, входил бы в пятерку лучших в РПЛ. Как он играет головой! Только Азмун может конкурировать в этом», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, став в составе команды чемпионом и обладателем Суперкубка России.

В общей сложности 28-летний форвард из Кабо-Верде провел 109 матчей за красно-белых, забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. 0