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    Аленичев: Не отпустил бы из «Спартака» Зе Луиша и Фернандо

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    Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту» оценил переход в португальский клуб форварда красно-белых Зе Луиша.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Очень качественное усиление для "Порту"! Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку.

    Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно. Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего.

    Для нас, для "Спартака", это болезненный удар по группе атаки. Для "Порту" мощное подспорье. Кстати, Зе работал в Браге с нынешним главным тренером "Порту" Консейсау. У Луиша все получится.

    Я не отпустил бы Зе Луиша! Оставил бы и его, и Фернандо. Постарался бы во всяком случае. Да, в чем-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?

    Он повзрослел очень, возмужал. Ведь поначалу у него возникали проблемы с дисциплиной. Несколько лениво относится к тренировочному процессу. Последним приходил, первым уходил.

    Но со временем вырос, понял нашу культуру, требования. До него дошло, что "Спартак" это самая популярная команда в стране.

    Думаю, Зе Луиш мог бы достичь еще большего, если бы не многочисленные травмы. Вот это выбивало его из колеи. Терял практику, потом долго возвращался.

    А если бы играл от и до, становился бы лучшим бомбардиром чемпионата, входил бы в пятерку лучших в РПЛ. Как он играет головой! Только Азмун может конкурировать в этом», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, став в составе команды чемпионом и обладателем Суперкубка России.

    В общей сложности 28-летний форвард из Кабо-Верде провел 109 матчей за красно-белых, забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. 0

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