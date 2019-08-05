«Кальяри» арендовал Наингголана

Раджа Наингголан
globallookpress.com
Арендное соглашение бельгийца с клубом с Сардинии рассчитано до конца сезона.
Наингголан уже защищал цвета «Кальяри» в период с 2010 по 2014 год. Ранее он также выступал за «Пьяченцу» и «Рому». После окончания минувшего сезона руководство «Интера» объявило, что выставило хавбека на трансфер.
В прошлом сезоне 31-летний бельгиец провел за «Интер» 36 матчей и забил семь голов.
.@OfficialRadja è rossoblù 🔴🔵— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 5 август 2019 г.
Bentornato a casa, Ninja!
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