«Кальяри» арендовал Наингголана

Полузащитник миланскогоперешел вна правах аренды, сообщает официальный сайт островитян.

Арендное соглашение бельгийца с клубом с Сардинии рассчитано до конца сезона.

Наингголан уже защищал цвета «Кальяри» в период с 2010 по 2014 год. Ранее он также выступал за «Пьяченцу» и «Рому». После окончания минувшего сезона руководство «Интера» объявило, что выставило хавбека на трансфер.

В прошлом сезоне 31-летний бельгиец провел за «Интер» 36 матчей и забил семь голов.

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