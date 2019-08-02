«Локо» обыграл «Крылья» в молодежном первенстве

Игроки «Локомотива»
«Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов» в рамках четвертого тура молодежного первенства России.
«Железнодорожники» одержали победу со счетом 1:0.
Единственный в матче гол был забит на 90-й минуте матча. Его автором стал Максим Мухин.
После этой победы «Локомотив», набрав 10 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Крылья Советов», у которых в активе 7 очков — третьи.
Еще в одном матче молодежного первенства «Ростов» на выезде обыграл «Урал» (1:0). Ростовчане набрали 6 очков, у «Урала» осталось 7 очков. 0