«Локо» обыграл «Крылья» в молодежном первенстве

.Phototwitter.com/fclokomotiv/,https://twitter.com/fclokomotiv//

«Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов» в рамках четвертого тура молодежного первенства России.

«Железнодорожники» одержали победу со счетом 1:0.

Единственный в матче гол был забит на 90-й минуте матча. Его автором стал Максим Мухин.

После этой победы «Локомотив», набрав 10 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Крылья Советов», у которых в активе 7 очков — третьи.

Еще в одном матче молодежного первенства «Ростов» на выезде обыграл «Урал» (1:0). Ростовчане набрали 6 очков, у «Урала» осталось 7 очков. 0