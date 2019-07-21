«Сочи» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
«Зенит»
На 30-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Азмун прорвался по центру к воротам, обыграл вратаря, после чего Миладинович вынужден был фолить, сбив Сердара в штрафной. Сам пострадавший реализовал удар.
А на 88-й минуте Жирков с левого фланга забросил мяч к дальней штанге ворот «Сочи», Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, куда набежал Магомед Оздоев и расстрелял ворота.
«Зенит» одержал вторую победу в чемпионате и с 6 очками занимает второе место в таблице РПЛ. Южане потерпели второе поражение.
В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом».
РПЛ. 2-й тур
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 30 — с пенальти (0:1). Оздоев, 88 (0:2)«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович (Юрганов, 46), Набиуллин, Бурмистров (Карапетян, 60), Цаллагов, Песегов, Казаев, Обухов (Полоз, 72)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Терентьев, 46), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Дзюба, 65), Оздоев, Барриос, Сутормин, Азмун (Жирков, 83), ДриуссиПредупреждения: Миладинович, 29. Новосельцев, 43