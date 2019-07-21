«Сочи» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

Питерскийодержал гостевую победу над(2:0) в матче 2-го тура чемпионата России.

На 30-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Азмун прорвался по центру к воротам, обыграл вратаря, после чего Миладинович вынужден был фолить, сбив Сердара в штрафной. Сам пострадавший реализовал удар.

А на 88-й минуте Жирков с левого фланга забросил мяч к дальней штанге ворот «Сочи», Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, куда набежал Магомед Оздоев и расстрелял ворота.

«Зенит» одержал вторую победу в чемпионате и с 6 очками занимает второе место в таблице РПЛ. Южане потерпели второе поражение.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом».