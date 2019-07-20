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    «Химки» на выезде разгромили «Текстильщик»

    «Текстильщик» — «Химки»: счет матча 1:4, обзор голов

    ФНЛ Футбол России Химки Календарь ФНЛ
    Подмосковные «Химки» крупно обыграли «Текстильщик» (4:1) в гостевом матче третьего тура первенства ФНЛ.

    «Химки»
    «Химки»

    В составе победителей отличились Алексей Скворцов (49-я минута), Идрис Умаев (58), Александр Трошечкин (61) и Владимир Дядюн (90+4).

    Единственный гол в составе проигравших забил Илья Юрченко (63).

    «Химки» одержали третью победу с 9 очками возглавили таблицу ФНЛ, а «Текстильщик» потерпел третье поражение, занимая последнее мес то с 0 очков.

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    Отметим, что «Химки» установили рекорд по количеству голов, забитых в 3-х стартовых турах ФНЛ и первого дивизиона. Подмосковная команда забила 12 мячей.

    Ранее лучшим показателем в ФНЛ были 10 голов владикавказской «Алании» в сезоне-2011/12.

    Если же говорить о первом российском дивизионе за всю историю, то химчане превзошли также новороссийский «Черноморец» (сезон-1994) и пермскую «Звезду» (сезон-1993), которые забили по 11 мячей. 0

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