«Текстильщик» — «Химки»: счет матча 1:4, обзор голов

Подмосковныекрупно обыграли(4:1) в гостевом матче третьего тура первенства ФНЛ.

В составе победителей отличились Алексей Скворцов (49-я минута), Идрис Умаев (58), Александр Трошечкин (61) и Владимир Дядюн (90+4).

Единственный гол в составе проигравших забил Илья Юрченко (63).

«Химки» одержали третью победу с 9 очками возглавили таблицу ФНЛ, а «Текстильщик» потерпел третье поражение, занимая последнее мес то с 0 очков.

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Отметим, что «Химки» установили рекорд по количеству голов, забитых в 3-х стартовых турах ФНЛ и первого дивизиона. Подмосковная команда забила 12 мячей.

Ранее лучшим показателем в ФНЛ были 10 голов владикавказской «Алании» в сезоне-2011/12.

Если же говорить о первом российском дивизионе за всю историю, то химчане превзошли также новороссийский «Черноморец» (сезон-1994) и пермскую «Звезду» (сезон-1993), которые забили по 11 мячей. 0