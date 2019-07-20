Наставник «Оренбурга» приветствует введение системы ВАР в РПЛ

Владимир Федотов
globallookpress.com
В пятницу Российский футбольный союз официально объявил о начале использования видеоарбитров (ВАР) в матчах чемпионата России.
Впервые ВАР будет опробован в российской премьер-лиге на матче «Динамо» — «Рубин», который состоится 21 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00. Весной это новшество использовалось в кубковых и стыковых играх.
«Надо развиваться. Судье сложно уследить за всем, поэтому на помощь приходит электроника. Это уже настолько динамично, что судья в единичных случаях смотрит повтор эпизода, ему все передают.
Темп игры не замедляется. В скором времени мы не будем вспоминать, что у нас не было системы ВАР», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс». 0