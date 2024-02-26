«Металлург» — «Авангард»: счет матча 3:1, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев площадки шайбы забросили Никита Гребенкин, Владислав Еременко и Игорь Гераськин, у гостей отличился Николай Прохоркин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Гребенкин — 19 (Козлов, Минулин), 0:48 — 1:0. Еременко — 3 (Гребенкин, Паливко), 29:41 — 2:0. Прохоркин — 18 (Юрчо, Жафяров), 41:51 — 2:1. Гераськин — 11 (бол., Еременко), 59:55 — 3:1Вратари: Подскребалин — Хомченко (58:19 — 59:08)Штраф: 6 — 4Броски: 36 (9+15+12) — 27 (7+11+9)
«Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте Восточной конференции. «Авангард» стал вторым.