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    «Металлург» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию КХЛ

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе хозяев площадки шайбы забросили Никита Гребенкин, Владислав Еременко и Игорь Гераськин, у гостей отличился Николай Прохоркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Гребенкин — 19 (Козлов, Минулин), 0:48 — 1:0. Еременко — 3 (Гребенкин, Паливко), 29:41 — 2:0. Прохоркин — 18 (Юрчо, Жафяров), 41:51 — 2:1. Гераськин — 11 (бол., Еременко), 59:55 — 3:1Вратари: Подскребалин — Хомченко (58:19 — 59:08)Штраф: 6 — 4Броски: 36 (9+15+12) — 27 (7+11+9)

    «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте Восточной конференции. «Авангард» стал вторым.

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