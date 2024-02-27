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    Сможет ли Чорич обыграть Меньшика?

    Меньшик — Чорич. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Дубае 27 февраля 2024 года

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    Якуб Меньшик
    Хорват Борна Чорич сыграет против чеха Якуба Меньшикав первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 16:00 мск. Меньшик — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 27 Февраля 2024 года
    Jakub Mensik
  • Доха. Мужчины
    •  Jakub Mensik 16:00 Борна Чорич Борна Чорич
  • Хорватия
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    Меньшик

    Якуб на прошлой неделе сенсационно дошел до финала в Дохе, благодаря чему дебютировал в топ-100.

    В решающем матче 18-летний теннисист проиграл Карену Хачанову — 6:7, 4:6. Соперник чересчур хорошо действовал на своей подаче, хотя то же самое можно сказать и про Меньшика, которого россиянин сравнил с Джоном Изнером.

    Главную сенсацию чех преподнес в четвертьфинале, обыграв еще одного представителя России — Андрея Рублева (6:4, 7:6).

    Кроме того, в Дохе Меньшик одержал классные победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной, Энди Марреем и Гаэлем Монфиом.

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    Теперь уже нет никаких сомений, что Якуб в будущем будет входить как минимум в топ-30. Вполне вероятно, что он окажется там уже в этом сезоне.

    Чорич

    Борна провел свой предыдущий матч 13 февраля, когда проиграл Александру Бублику в первом круге турнира в Роттердаме.

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    • Интересно, что для обоих это был первый матч после их встречи в финале турнира в Монпелье. Здесь хорват тоже проиграл — 7:5, 2:6, 3:6.

    Финал в Монпелье пока что остается единственным позитивным моментом Чорича в этом сезоне.

    В конце января бывшая 12-я ракетка мира добрался до решающего матча на «челленджере» в Бельгии, но это вряд ли можно считать успехом.

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    В целом Чорич пока не впечатляет в 2024-м, заметно, что ему никак не удается вернуть свою лучшую форму.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.10, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: понятно, что Якуб уже готов конкурировать почти с любым соперником, но в данном случае логично предположить, что ему может не хватить сил и эмоций после очень сложной недели в Дохе. Поэтому здесь лучше обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Меньшик — Чорич: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чорич обыграть Меньшика?
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