Хорват Борна Чорич сыграет против чеха Якуба Меньшикав первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 16:00 мск. Меньшик — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Меньшик

Якуб на прошлой неделе сенсационно дошел до финала в Дохе, благодаря чему дебютировал в топ-100.

В решающем матче 18-летний теннисист проиграл Карену Хачанову — 6:7, 4:6. Соперник чересчур хорошо действовал на своей подаче, хотя то же самое можно сказать и про Меньшика, которого россиянин сравнил с Джоном Изнером.

Главную сенсацию чех преподнес в четвертьфинале, обыграв еще одного представителя России — Андрея Рублева (6:4, 7:6).

Кроме того, в Дохе Меньшик одержал классные победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной, Энди Марреем и Гаэлем Монфиом.

Все прогнозы на теннис

Теперь уже нет никаких сомений, что Якуб в будущем будет входить как минимум в топ-30. Вполне вероятно, что он окажется там уже в этом сезоне.

Чорич

Борна провел свой предыдущий матч 13 февраля, когда проиграл Александру Бублику в первом круге турнира в Роттердаме.

Интересно, что для обоих это был первый матч после их встречи в финале турнира в Монпелье. Здесь хорват тоже проиграл — 7:5, 2:6, 3:6.

Финал в Монпелье пока что остается единственным позитивным моментом Чорича в этом сезоне.

В конце января бывшая 12-я ракетка мира добрался до решающего матча на «челленджере» в Бельгии, но это вряд ли можно считать успехом.

В целом Чорич пока не впечатляет в 2024-м, заметно, что ему никак не удается вернуть свою лучшую форму.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.10, победу Чорича букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: понятно, что Якуб уже готов конкурировать почти с любым соперником, но в данном случае логично предположить, что ему может не хватить сил и эмоций после очень сложной недели в Дохе. Поэтому здесь лучше обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.