Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Люки Ван Аша в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 15:00 мск. Ван Аш — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван Аш

Люка не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В основе француз заменил представителя Австралии Алексея Попырина, который должен был стать первым соперником Хачанова в Дубае.

В решающем раунде отбора Ван Аш проиграл немцу Максимилиану Мартереу — 7:5, 3:6, 4:6.

В январе 19-летний теннисист дошел до четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии. Вопреки ожиданиям, сразу после мэйджора в Мельбурне у него начался спад.

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Ван Аш проиграл Эмилю Руусувуори на турнире в Марселе и не прошел квалификацию в Роттердаме и Дохе.

Хачанов

Карен тем временем стал победителем турнира в Дохе, благодаря чему вернулся в топ-15 рейтинга ATP.

В решающем матче россиянин выиграл у чеха Якуба Меньшика (7:6, 6:4), который перед этим выиграл у Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.

Хачанов снова максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и форхэнд.

Также стоит отметить психологическую устойчивость Хачанова. Как и в матче против 18-летнего Меньшика, он снова здорово проявил себя на тай-брейке.

В общем, Карен сейчас в порядке и вполне вероятно, что на этой неделе он тоже порадует игрой и результатами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в это матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: Карену, безусловно, повезло, что ему не придется играть с Попыриным. На прошлой неделе у него был непростой матч против австралийца в Дохе. Психологически очень непросто дважды в течение недели встречаться с одним и тем же соперником.

Скорее всего, россиянин спокойно обыграет Ван Аша. В последнее время француз выглядит очень неубедительно.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.92.