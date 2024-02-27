Ван Аш
Люка не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В основе француз заменил представителя Австралии Алексея Попырина, который должен был стать первым соперником Хачанова в Дубае.
В решающем раунде отбора Ван Аш проиграл немцу Максимилиану Мартереу — 7:5, 3:6, 4:6.
В январе 19-летний теннисист дошел до четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии. Вопреки ожиданиям, сразу после мэйджора в Мельбурне у него начался спад.
Ван Аш проиграл Эмилю Руусувуори на турнире в Марселе и не прошел квалификацию в Роттердаме и Дохе.
Хачанов
Карен тем временем стал победителем турнира в Дохе, благодаря чему вернулся в топ-15 рейтинга ATP.
В решающем матче россиянин выиграл у чеха Якуба Меньшика (7:6, 6:4), который перед этим выиграл у Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.
Хачанов снова максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и форхэнд.
Также стоит отметить психологическую устойчивость Хачанова. Как и в матче против 18-летнего Меньшика, он снова здорово проявил себя на тай-брейке.
В общем, Карен сейчас в порядке и вполне вероятно, что на этой неделе он тоже порадует игрой и результатами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в это матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: Карену, безусловно, повезло, что ему не придется играть с Попыриным. На прошлой неделе у него был непростой матч против австралийца в Дохе. Психологически очень непросто дважды в течение недели встречаться с одним и тем же соперником.
Скорее всего, россиянин спокойно обыграет Ван Аша. В последнее время француз выглядит очень неубедительно.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.92.