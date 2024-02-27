Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 15:00 мск. Попырин — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Попырин

Алексей на прошлой неделе добрался до полуфинала в Дохе. Пока что это его лучший результат в сезоне.

Представитель Австралии начал с победы над иорданцем Абдуллой Шелбаем, после чего выиграл у Юго Гренье Алекандра Бублика.

А вот дальше было поражение от Карена Хачанова — 7:6 (14:12), 6:2. Ключевым моментом стал тай-брейк первого сета, после которого Попырин, похоже, не верил в собственный камбэк.

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Попырин в этом году провел пока лишь три турнира. В январе он выиграл по одному матчу в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии.

Хачанов

Карен тем временем стал победителем турнира в Дохе, благодаря чему вернулся в топ-15 рейтинга ATP.

В решающем матче россиянин выиграл у чеха Якуба Меньшика (7:6, 6:4), который перед этим выиграл у Энди Маррея, Андрея Рублева и Гаэля Монфиса.

Хачанов снова максимально эффективно использовал свои сильные стороны — подачу и форхэнд.

Также стоит отметить психологическую устойчивость Хачанова. Как и в матче против 18-летнего Меньшика, он снова здорово проявил себя на тай-брейке.

В общем, Карен сейчас в порядке и вполне вероятно, что на этой неделе он тоже порадует игрой и результатами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.92, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: дважды в течение недели играть против одного и того же соперника не самая простая задача, но в данном случае мы все равно считаем, что Карен снова продемонстрирует свой уровень и выйдет в следующий раунд. Правда, не факт, что на этот раз ему хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 21,5 за 2.26.