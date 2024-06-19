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    Гауфф легко разберется с россиянкой?

    Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 11:00 мск.

    Прогнозы на теннис
    Прогноз и ставки на Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине
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    Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 19 Июня 2024 года

    Кори Гауфф

  • США
    •  Кори Гауфф 11:00 Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова

  • Россия
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    Коко Гауфф

    За прошедший год Гауфф прибавила по всем компонентам, хотя, казалось бы, развивать талант уже некуда.

    Вторая часть прошлого сезона оказалась просто волшебной, поэтому сложно удерживать заданную планку в этом году.

    Кори однозначно является теннисисткой первой пятерки мирового рейтинга, однако она может приложить ещё больше усилий, чтобы попробовать замахнуться на предстоящий Уимблдон.

    Пока же нужно доказать свою состоятельность на кортах Берлина, где ей во втором раунде будет противостоять довольно сильная Александрова.

    Екатерина Александрова

    Уровень игры Александровой сравним с её теннисом прошлого года, однако по большинству игр россиянке пока что не хватает концентрации.

    Прогнозы на теннис

    Именно её не хватило в полуфинальном поединке против Самсоновой на прошлой неделе в Нидерландах.

    Она играла в полуфинале престижного соревнования в Майами, а за пять последних поединков так и вовсе проиграл всего лишь раз.

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    В игре против Гауфф не получится легкой прогулки, поскольку американка серьёзно настроена на то, чтобы побороться за титул на немецкой траве.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Гауфф — 1.53, победа Александровой — 2.50.

    Прогноз: Гауфф не будет легко, но она победит

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.71

    Альтернативный прогноз: Александрова точно навяжет борьбу в этом поединке

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.11

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    Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине. / Ставка и прогноз на матч Американка Коко Гауфф и россиянка Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Берлине с коэффициентом 1.71.
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