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    Дрейперу хватит двух сетов для победы над Махачем?

    Махач — Дрейпер. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Махач — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 20:30 мск. Махач — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Махач

    Томаш в конце марта добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, благодаря чему дебютировал в топ-50.

    Но с тех пор чешский теннисист выиграл лишь два матча.

    В Барселоне Махач после победы над китайцем Цзюнчэнем Шаном не смог выйти на матч против Алехандро Давидовича-Фокины.

    На «тысячнике» в Мадриде Махач выиграл в первом круге у финна Эмиля Руусувуори, после чего уступил Бен Шелтону со счетом 0:6, 2:6.

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    Недавний турнир в Риме Томаш пропустил, решив сделать небольшой перерыв из-за накопившейся усталости.

    Дрейпер

    Джек не может похвастаться серьезными успехами на грунте, но все равно заметно, что он прибавил в игре на этом покрытии.

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    • В Риме британец уверенно выиграл у хорвата Борны Чорича, после чего неплохо сопротивлялся в матче против Даниила Медведева (5:7, 4:6).

    На «Мастерсе» в Мадриде 35-я ракетка мира начал с победы над австралийцем Танаси Коккинакисом. Дальше было поражение от Хуберта Хуркача. Мощная подача поляка стала для Дрейпера серьезной проблемой.

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    Лучшим результатом Джека на грунте в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене. Здесь 22-летний теннисист уступил американцу Тейлору Фрицу только на решающем тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.80, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: сложно сказать, удалось ли чеху перезарядить батареи, но мы в любом случае считаем, что он, скорее всего, проиграет британцу. Джек действительно добился прогресса и стал гораздо лучше играть на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-3,5) за 1.93.

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    Махач — Дрейпер. Британец Джек Дрейпер сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 20:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Махач — Дрейпер с коэффициентом 1.93.
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