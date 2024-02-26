«Динамо» — ЦСКА: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоев овертайме дома обыгралосо счетом 4:3.

У хозяев дубль оформил Дмитрий Рашевский, еще одну шайбу забросил Эрик О’Делл. У армейцев отличились Антон Слепышев, Максим Мамин и Никита Нестеров. Победную шайбу в овертайме забросил Джордан Уил.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Рашевский — 23 (Гусев, Уил), 20:29 — 1:0. Слепышев — 10 (бол., Соркин, Нестеров), 26:25 — 1:1. Мамин — 19 (Светлаков, Абрамов), 38:53 — 1:2. Нестеров — 11 (Окулов, Абрамов), 46:10 — 1:3. Рашевский — 24 (Гусев, Менелл), 55:59 — 2:3. О`Делл — 23 (Гусев, Уил), 58:03 — 3:3. Уил — 31 (Миронов, Ильенко), 63:45 — 4:3Вратари: Моторыгин (60:00 — 63:03, 65:00) — ФедотовШтраф: 6 — 12Броски: 34 (12+8+11+3) — 28 (8+14+6+0)

ЦСКА финишировал в регулярном чемпионате на 6-м месте. «Динамо» досрочно победило в Западной конференции.