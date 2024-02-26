Один из лидеров турнирной таблицы чемпионата Испании «Жирона» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано». За ходом матча 26-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Жирона»

«Жирона» находится на третьем месте, набрав 56 очков в 25-ти матчах. До второй «Барселоны» команду Мичела отделяет одно очко и в случае победы сегодня «бело-красные» обойдут каталонцев в таблице. Отставание от лидирующего «Реала» на данный момент составляет 9 баллов.

В текущем сезоне «Жирона» одержала 17 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 54:32.

«Жирона» еще ни разу не победила в этом месяце. Подопечные Мичела сыграли три матча и смогли заработать в них только одно очко, разойдясь миром с «Реалом Сосьедад» (0:0). В двух крайних турах «Жирона» проиграла, уступив мадридскому «Реалу» (0:4) и «Атлетику» (2:3).

«Райо Вальекано»

Команда из города Мадрид располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету «Райо Вальекано» 25 очков в 25-ти матчах: 5 побед, 10 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:33.

В прошлом туре «Райо Вальекано» отобрал очки в дерби у «Реала» (1:1). «Пчёлы» пропустили уже на 3-й минуте от Хоселу, но восстановили равенство еще в первой половине матча. Де Томас реализовал одиннадцатиметровый удар на 27-й минуте.

Таким образом, «Райо Вальекано» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. За этот отрезок команда дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Личные встречи

В матче первого круга «Жирона» одержала волевую победу на выезде (2:1). В январе команды также играли между собой в 1/8 Кубка Испании, где сильнее вновь оказались «красно-белые» (3:1).

Всего в 10-ти крайних матчах на счету «Райо Вальекано» 4 победы, «Жирона» праздновала успех в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.77.