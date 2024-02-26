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    «Жирона» — «Райо Вальекано». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 26-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Райо Вальекано»

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    «Жирона»
    Один из лидеров турнирной таблицы чемпионата Испании «Жирона» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано». За ходом матча 26-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Жирона»

    «Жирона» находится на третьем месте, набрав 56 очков в 25-ти матчах. До второй «Барселоны» команду Мичела отделяет одно очко и в случае победы сегодня «бело-красные» обойдут каталонцев в таблице. Отставание от лидирующего «Реала» на данный момент составляет 9 баллов.

    В текущем сезоне «Жирона» одержала 17 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 54:32.

    «Жирона» еще ни разу не победила в этом месяце. Подопечные Мичела сыграли три матча и смогли заработать в них только одно очко, разойдясь миром с «Реалом Сосьедад» (0:0). В двух крайних турах «Жирона» проиграла, уступив мадридскому «Реалу» (0:4) и «Атлетику» (2:3).

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    «Райо Вальекано»

    Команда из города Мадрид располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету «Райо Вальекано» 25 очков в 25-ти матчах: 5 побед, 10 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:33.

    В прошлом туре «Райо Вальекано» отобрал очки в дерби у «Реала» (1:1). «Пчёлы» пропустили уже на 3-й минуте от Хоселу, но восстановили равенство еще в первой половине матча. Де Томас реализовал одиннадцатиметровый удар на 27-й минуте.

    Таким образом, «Райо Вальекано» продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. За этот отрезок команда дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Жирона» одержала волевую победу на выезде (2:1). В январе команды также играли между собой в 1/8 Кубка Испании, где сильнее вновь оказались «красно-белые» (3:1).

    Всего в 10-ти крайних матчах на счету «Райо Вальекано» 4 победы, «Жирона» праздновала успех в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.77.

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