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    Чалов сыграет в атаке ЦСКА против «Оренбурга»

    ЦСКА — «Оренбург»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Тренерские штабы московского ЦСКА и «Оренбурга» огласили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

    Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.

    Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится 20 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск.

    На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,45, на ничью — 4,73, а на победу «Оренбурга» — 9,70.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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