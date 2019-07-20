ЦСКА — «Оренбург»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Федор Чалов
globallookpress.com
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.
Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится 20 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск.
На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,45, на ничью — 4,73, а на победу «Оренбурга» — 9,70.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0