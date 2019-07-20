ЦСКА — «Оренбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата России 20 июля 2019 года

ЦСКА
Если провал на «Кубке Матч Премьер» еще ничего не значил, то поражение в первом туре чемпионата России стало тревожным звонком для команды. В прошлый раз «армейцы» уступили «Крыльям Советов» со счетом 2:0.
Стоит отметить, что ЦСКА обыграл соперника во владении мячом. Главной проблемой «красно-синих» в том матче стала низкая точность ударов. Из 11 «шутов» лишь 2 пошли в створ ворот. При этом опасных атак у подопечных Гончаренко было в 2 раза больше.
По-прежнему травму залечивает Алан Дзагоев. Вместе с ним в лазарете находится Щенников.
Последняя статистика выступлений клуба в РПЛ гласит, что «кони» забивали как минимум дважды в 8 из 9 матчей турнира. Как раз игра с «Крыльями» прервала эту серию.
«Оренбург»
«Оренбург» тоже не смог стартовать с победы. В первом туре команда ездила в гости к «Ростову», где уступила со счетом 2:1. Но, по крайней мере, счет забитым голам клуба в этом сезоне уже открыт.
Если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что гости не так уж сильно и уступали «сельмашам». «Горожане» нанесли такое же количество ударов по воротам (9), и показали почти такую же точность (3 удара в створ против 6 у «Ростова»).
Стоит заметить, что «Оренбург» неплохо показал себя в отборе и атаке. Единственное, что может беспокоить «сине-белых» в этот раз, так это тот факт, что они проведут вторую выездную встречу кряду. Все-таки дома выступать комфортнее.
С составом все в порядке. Клуб из одноименного города приедет боевым составом, и это тоже можно считать плюсом для гостей.
Прогноз
ЦСКА считается фаворитом встречи — 1.53 против 7.20. 4.10 дают на ничью.
«Армейцы» не имеют права терпеть поражения второй раз подряд на старте сезона, да еще и в домашних стенах. Так что настрой у них точно будет боевым. Возможно, что желание реабилитироваться и станет той самой движущей силой.
В конце прошлого сезона «Оренбург» выиграл в Москве со счетом 2:3. В остальных 3 встречах ЦСКА обыгрывал соперника «всухую».
Хозяева должны огорчить вратаря гостей как минимум дважды. Коэффициент на этот исход составляет 1.83. 0