ЦСКА — «Оренбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата России 20 июля 2019 года

Во втором туре российской Премьер-лиги состоится матч между ЦСКА и клубом «Оренбург». Поединок будет проходить в столице на стадионе «Арена ЦСКА». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Оренбург».

ЦСКА

Если провал на «Кубке Матч Премьер» еще ничего не значил, то поражение в первом туре чемпионата России стало тревожным звонком для команды. В прошлый раз «армейцы» уступили «Крыльям Советов» со счетом 2:0.

Стоит отметить, что ЦСКА обыграл соперника во владении мячом. Главной проблемой «красно-синих» в том матче стала низкая точность ударов. Из 11 «шутов» лишь 2 пошли в створ ворот. При этом опасных атак у подопечных Гончаренко было в 2 раза больше.

По-прежнему травму залечивает Алан Дзагоев. Вместе с ним в лазарете находится Щенников.

Календарь и таблица РПЛ

Последняя статистика выступлений клуба в РПЛ гласит, что «кони» забивали как минимум дважды в 8 из 9 матчей турнира. Как раз игра с «Крыльями» прервала эту серию.

«Оренбург»

«Оренбург» тоже не смог стартовать с победы. В первом туре команда ездила в гости к «Ростову», где уступила со счетом 2:1. Но, по крайней мере, счет забитым голам клуба в этом сезоне уже открыт.

Если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что гости не так уж сильно и уступали «сельмашам». «Горожане» нанесли такое же количество ударов по воротам (9), и показали почти такую же точность (3 удара в створ против 6 у «Ростова»).

Стоит заметить, что «Оренбург» неплохо показал себя в отборе и атаке. Единственное, что может беспокоить «сине-белых» в этот раз, так это тот факт, что они проведут вторую выездную встречу кряду. Все-таки дома выступать комфортнее.

С составом все в порядке. Клуб из одноименного города приедет боевым составом, и это тоже можно считать плюсом для гостей.

Прогноз

ЦСКА считается фаворитом встречи — 1.53 против 7.20. 4.10 дают на ничью.

«Армейцы» не имеют права терпеть поражения второй раз подряд на старте сезона, да еще и в домашних стенах. Так что настрой у них точно будет боевым. Возможно, что желание реабилитироваться и станет той самой движущей силой.

В конце прошлого сезона «Оренбург» выиграл в Москве со счетом 2:3. В остальных 3 встречах ЦСКА обыгрывал соперника «всухую».

Хозяева должны огорчить вратаря гостей как минимум дважды. Коэффициент на этот исход составляет 1.83. 0