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    «Барса» предложила ПСЖ за Неймара 100 млн евро и двух игроков

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    Руководство «Барселоны» сделало новое предложение «Пари Сен-Жермен» о трансфере нападающего Неймара, сообщает Sky Germany.

    Неймар
    Неймар

    По информации издания, за 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить 100 млн евро и отдать двух игроков из списка, в который входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.

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    • При этом, Коутиньо и Ракитич не хотят покидать клуб ради перехода в парижский клуб, как и вингер Усман Дембеле, которого тоже могут включить в сделку.

    Ранее ПСЖ отказался продавать Неймара каталонцам за 40 млн евро плюс нескольких игроков. Французский клуб оценивает бразильца не ниже 222 миллионов евро, за которые тот перешел из «Барсы» в 2017 году. 0

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