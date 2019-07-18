«Барса» предложила ПСЖ за Неймара 100 млн евро и двух игроков

Руководствосделало новое предложениео трансфере нападающего, сообщает Sky Germany.

По информации издания, за 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить 100 млн евро и отдать двух игроков из списка, в который входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.

При этом, Коутиньо и Ракитич не хотят покидать клуб ради перехода в парижский клуб, как и вингер Усман Дембеле, которого тоже могут включить в сделку.

Ранее ПСЖ отказался продавать Неймара каталонцам за 40 млн евро плюс нескольких игроков. Французский клуб оценивает бразильца не ниже 222 миллионов евро, за которые тот перешел из «Барсы» в 2017 году. 0