Неймар прибыл на базу ПСЖ

Неймар также должен встретится со спортивным директором «парижан» Леонардо. Вероятно, что в рамках этой встречи обе стороны должны будут обсудить сложившуюся ситуацию и принять нужные решения.
После того, как вингер вовремя не прибыл на предсезонную подготовку ПСЖ в Париж, руководство клуба приняло решение выписать игроку штраф, лишив его премии за этику.
Сам же Неймар намеревался возобновить тренировки с клубом 15 июля, а отец игрока выступил с заявлением о том, что у его сына была еще неделя отдыха в запасе.
Neymar est au Camp des loges pour la reprise de l’entraînement avec le PSG ! #Neymar #PSG @lequipe pic.twitter.com/B38IThK32Q— Anne-Sophie Bernadi (@AnneSoBernadi) 15 июля 2019 г.