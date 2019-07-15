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    Неймар прибыл на базу ПСЖ

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    Как сообщает Sport.Ru, футболист сборной Бразилии и ПСЖ прибыл в Париж на базу столичного клуба. В скором времени он должен приступить к тренировкам.

    Неймар
    Неймар

    Неймар также должен встретится со спортивным директором «парижан» Леонардо. Вероятно, что в рамках этой встречи обе стороны должны будут обсудить сложившуюся ситуацию и принять нужные решения.

    После того, как вингер вовремя не прибыл на предсезонную подготовку ПСЖ в Париж, руководство клуба приняло решение выписать игроку штраф, лишив его премии за этику.

    Сам же Неймар намеревался возобновить тренировки с клубом 15 июля, а отец игрока выступил с заявлением о том, что у его сына была еще неделя отдыха в запасе.

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