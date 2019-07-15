Ибрагимович метит на пост главного тренера «Аякса»

, который сейчас выступает в MLS в составе клуба, заявил о желании вернутся в. Об этом пишет издание De Telegraaf.

Швед утверждает, что после окончания своей карьеры в качестве футболиста мог бы стать менеджером амстердамского клуба, в котором он выступал в период с 2001 по 2004 год. «Я бы справился лучше, чем любой, кто там сейчас сидит», — отмечает Златан.

Футболист начал свою карьеру в «Мальме». Кроме того, 37-летний нападающий успел поиграть в «Милане», «Интере», «Ювентусе», «Барселоне», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 года Ибрагимович выступает за «ЛА Гэлакси». 0