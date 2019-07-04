«Зенит» объявил о трансфере защитника «Гамбурга»

на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника

Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените»!

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

Все подробности: https://t.co/vVr4HUYpmP#BemVindoDouglas pic.twitter.com/X57lDiFwK5 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.

Дуглас перешел в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.

«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.

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