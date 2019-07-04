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    «Зенит» объявил о трансфере защитника «Гамбурга»

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    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

    Дуглас Сантос
    Дуглас Сантос

    Дуглас перешел в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.

    «Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.

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