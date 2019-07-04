«Зенит» объявил о трансфере защитника «Гамбурга»

Дуглас Сантос
globallookpress.com
Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените»!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.
Все подробности: https://t.co/vVr4HUYpmP#BemVindoDouglas pic.twitter.com/X57lDiFwK5
Дуглас перешел в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.
«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.