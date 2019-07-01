Бразилия — Аргентина: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

В среду, 3 июня, в рамках полуфинала Копа Америка состоится историческое противостояние сборных. Команды проведут эту встречу в Белу-Оризонти на стадионе «Минейран».

После провала 2016 года, когда Бразилия не вышла из группы, слегка обновленная команда Тите исправилась и теперь она уже в четверке лучших сборных турнира. Обыграв в четвертьфинале Парагвай, «избранные» попали в полуфинал на Аргентину, которой «желто-зеленые» не уступали в 4 из 5 последних очных противостояний. Окажутся ли selecao в финале, скоро станет известно.

Аргентина, хоть и не очень уверенно, но все же преодолела групповую стадию Копа Америка. Не менее сложным для подопечных Скалони выдался четвертьфинальный поединок против Венесуэлы. Стоит отметить, что аргентинцы в двух прошлых розыгрышах доходили до финала. То есть уже второй раз кряду команда становится вице-чемпионом. Возможно, что на этот раз Месси и его коллегам все-таки повезет.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

1.85 предлагают на победу Бразилии и 4.90 — на победу Аргентины. Коэффициенты на проход составляют 1.42 и 3.00.

Прогноз на игру Бразилия — Аргентина с коэффициентом 1.88 сделала редакция сайта LiveSport.Ru.

Текстовая трансляция матча будет доступна на сайте LiveCup.Run. Телеканалы Матч Футбол и Матч ТВ покажут поединок в прямом эфире. 0