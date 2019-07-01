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    Бразилия — Аргентина: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Аргентины Календарь Кубка Америки-2019
    В среду, 3 июня, в рамках полуфинала Копа Америка состоится историческое противостояние сборных Бразилии и Аргентины. Команды проведут эту встречу в Белу-Оризонти на стадионе «Минейран».

    Алисон Бекер
    Алисон Бекер

    После провала 2016 года, когда Бразилия не вышла из группы, слегка обновленная команда Тите исправилась и теперь она уже в четверке лучших сборных турнира. Обыграв в четвертьфинале Парагвай, «избранные» попали в полуфинал на Аргентину, которой «желто-зеленые» не уступали в 4 из 5 последних очных противостояний. Окажутся ли selecao в финале, скоро станет известно.

    Аргентина, хоть и не очень уверенно, но все же преодолела групповую стадию Копа Америка. Не менее сложным для подопечных Скалони выдался четвертьфинальный поединок против Венесуэлы. Стоит отметить, что аргентинцы в двух прошлых розыгрышах доходили до финала. То есть уже второй раз кряду команда становится вице-чемпионом. Возможно, что на этот раз Месси и его коллегам все-таки повезет.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    1.85 предлагают на победу Бразилии и 4.90 — на победу Аргентины. Коэффициенты на проход составляют 1.42 и 3.00.

    Прогноз на игру Бразилия — Аргентина с коэффициентом 1.88 сделала редакция сайта LiveSport.Ru.

    Текстовая трансляция матча будет доступна на сайте LiveCup.Run. Телеканалы Матч Футбол и Матч ТВ покажут поединок в прямом эфире. 0

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