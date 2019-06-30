«Спартак» — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв рамках турнира Кубок Матч Премьер.

Встреча, которая прошла в Австрии, завершилась со счетом 3:1.

«Красно-белые» вышли вперед на 7-й минуте, когда Айртон с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Хердур Магнуссон до мяча не добрался, чем и воспользовался Зелимхан Бакаев, пробивший в упор точно в цель.

Спустя двадцать минут «армейцы» отыгрались. Яка Бийол выполнил прострел, Айртон пытался вынести мяч, но пробил прямо в Александра Ломовицкого, рикошетом от которого сфера и оказалась в сетке.

За минуту до конца первого тайма «красно-синие» остались в меньшинстве. За стычку с Луисом Адриано вторую желтую карточку получил Кирилл Набабкин.

«Спартак» воспользовался численным преимуществом на 58-й минуте. Илья Гапонов подобрал мяч в чужой штрафной, а затем классным ударом пробил в дальний угол ворот.

Еще через две минуты Софьян Ханни нанес точный удар с лета прямо в угол, сняв все вопросы о победителе.

На турнире «Спартак» набрал три очка, а ЦСКА остается с нулем в графе «очки». 0